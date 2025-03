Récemment invité du podcast d’Andy Roddick, Rafael Nadal a passé en revue sa carrière et ses riva­lités durant plus d’une heure très instructive.

Et après avoir admis que le niveau de jeu de Roger Federer en 2017 était le meilleur qu’il avait connu, l’homme aux 14 Roland‐Garros a égale­ment loué les qualités de Novak Djokovic dans un domaine bien précis.

« J’ai commencé à utiliser plus le slice contre lui. Parfois, cela a bien marché. Et parfois, contre Novak, c’était bien de jouer au centre, pour ne pas lui donner beau­coup d’angles. Si tu ouvres contre Novak sans faire beau­coup de dégâts, il était capable d’ouvrir encore plus. (Roddick : « Je pense que c’est le meilleur pour changer de direc­tion »). Au niveau du contrôle de la balle, je n’ai jamais affronté et observé un meilleur joueur. »