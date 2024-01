Invité à s’ex­primer sur sa grande riva­lité avec Roger Federer dans sa longue inter­view accordée à l’heb­do­ma­daire du journal El Pais, Rafael Nadal est revenu sur le chan­ge­ment tactique opéré par le Suisse lors de son retour en 2017 après avoir subi pendant des années le lift de l’Espagnol sur son revers.

« Lorsqu’il revient en 2017, après sa bles­sure, il opère un chan­ge­ment très impor­tant. Il passe à une raquette plus grande, qui frappe plus fort, et opère un chan­ge­ment mental. Comme il sait qu’il ne peut plus courir comme avant, il devient un joueur beau­coup plus agressif, et cela me fait très mal. Il était meilleur que moi sur dur, mais jusqu’à ce moment‐là, je pense que je l’avais battu plus souvent sur dur. Mais il se réin­vente et prend un autre virage dans son jeu : l’hyper‐agressivité. Ma tactique de punir son revers fonc­tionne toujours, mais elle a moins d’effet parce qu’il ne me laisse pas faire : il joue très vite. Il ne me permet pas de répéter contre son point faible. C’est une chose sur laquelle il s’est trompé dans sa carrière : il m’a laissé répéter des coups sur son revers. Sa réponse était un revers slicé, et j’ai un très bon coup quand il est slicé, ça ne me dérange pas, j’aime le renvoyer, et je le renvoie fort, je ne suis pas mal à l’aise. »