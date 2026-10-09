À l’occasion des 10 ans de son académie à Majorque, Rafael Nadal a organisé samedi dernier un tournoi d’exhibition en compagnie d’Andy Murray, Carlos Moya, Dominic Thiem, Marat Safin, David Ferrer, Richard Gasquet et Fabio Fognini.
L’homme aux 14 Roland‐Garros en a donc profité pour ressortir la raquette du placard, et même si dans ses déclarations, on comprend que le tennis ne lui a pas trop manqué et qu’il a pu soulager un corps meurtri, il compte revenir sur les courts.
« À un moment donné, oui je rejouerai en exhibition, j’en ai envie. Tout le processus de préparation donne un peu de paresse, parce que quand tu joues une exhibition, tu dois préparer ton corps. Je crois que c’est une étape que je dois aussi tester et je le ferai, je suppose, mais avec l’illusion du moment, de vivre au jour le jour sans penser beaucoup plus loin », a déclaré l’Espagnol dans des propos relayés par L’Equipe.
Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 19:23