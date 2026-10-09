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Rafael Nadal sur son avenir : « J’en ai envie »

Par
Baptiste Mulatier
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À l’occasion des 10 ans de son académie à Majorque, Rafael Nadal a orga­nisé samedi dernier un tournoi d’exhibition en compa­gnie d’Andy Murray, Carlos Moya, Dominic Thiem, Marat Safin, David Ferrer, Richard Gasquet et Fabio Fognini. 

L’homme aux 14 Roland‐Garros en a donc profité pour ressortir la raquette du placard, et même si dans ses décla­ra­tions, on comprend que le tennis ne lui a pas trop manqué et qu’il a pu soulager un corps meurtri, il compte revenir sur les courts. 

« À un moment donné, oui je rejouerai en exhi­bi­tion, j’en ai envie. Tout le processus de prépa­ra­tion donne un peu de paresse, parce que quand tu joues une exhi­bi­tion, tu dois préparer ton corps. Je crois que c’est une étape que je dois aussi tester et je le ferai, je suppose, mais avec l’illu­sion du moment, de vivre au jour le jour sans penser beau­coup plus loin », a déclaré l’Espagnol dans des propos relayés par L’Equipe.

Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 19:23

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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