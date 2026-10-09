À l’occasion des 10 ans de son académie à Majorque, Rafael Nadal a orga­nisé samedi dernier un tournoi d’exhibition en compa­gnie d’Andy Murray, Carlos Moya, Dominic Thiem, Marat Safin, David Ferrer, Richard Gasquet et Fabio Fognini.

L’homme aux 14 Roland‐Garros en a donc profité pour ressortir la raquette du placard, et même si dans ses décla­ra­tions, on comprend que le tennis ne lui a pas trop manqué et qu’il a pu soulager un corps meurtri, il compte revenir sur les courts.

« À un moment donné, oui je rejouerai en exhi­bi­tion, j’en ai envie. Tout le processus de prépa­ra­tion donne un peu de paresse, parce que quand tu joues une exhi­bi­tion, tu dois préparer ton corps. Je crois que c’est une étape que je dois aussi tester et je le ferai, je suppose, mais avec l’illu­sion du moment, de vivre au jour le jour sans penser beau­coup plus loin », a déclaré l’Espagnol dans des propos relayés par L’Equipe.