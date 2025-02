Officiellement retraité des courts depuis bientôt trois mois, Rafael Nadal veut prendre son temps avant de réel­le­ment se pencher sur son avenir.

C’est notam­ment ce qu’il a confié lors d’un récent entre­tien accordé au Comité Olympique Espagnol (COE) dans lequel il a donné une vraie leçon d’hu­mi­lité à tous ceux qui se croient supé­rieurs au commun des mortels.

« Ce n’est pas parce que tu es un grand athlète que tu es plus impor­tant que quel­qu’un d’or­di­naire. Je pense que certaines personnes qui réus­sissent très bien perdent cette pers­pec­tive. J’ai eu la chance d’avoir une famille et une équipe soudée qui m’ont aidé à éviter cela. Ma vie conti­nuera d’être liée au sport parce qu’il en est un élément fonda­mental. J’ai besoin d’une période d’adap­ta­tion et d’organisation. »