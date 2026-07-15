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Rafael Nadal sur son idole de jeunesse : « J’ai passé beau­coup de temps à m’entraîner avec lui. C’est une personne impor­tante pour moi »

Par
Thomas S
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9788
Australian Open - Melbourne - 01�22026

Alors qu’il continue de profiter plei­ne­ment de sa retraite, Rafael Nadal a récem­ment parti­cipé à une émis­sion centrée autour du golf aux côtés de la légende du foot­ball améri­cain, Tom Brady. 

Notamment inter­rogé par ce dernier sur son idole de jeunesse, l’homme aux 14 Roland‐Garros a natu­rel­le­ment cité son compa­triote, ami et ancien entraî­neur, Carlos Moya. 

« Quand j’étais jeune, c’était l’époque de Pete Sampras et d’Andre Agassi. Et puis il y avait Carlos Moya, qui est lui aussi origi­naire de Majorque ; j’ai donc passé beau­coup de temps à m’entraîner avec lui et à m’amuser. Carlos a donc été une personne impor­tante pour moi. »

Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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