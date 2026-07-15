Alors qu’il continue de profiter pleinement de sa retraite, Rafael Nadal a récemment participé à une émission centrée autour du golf aux côtés de la légende du football américain, Tom Brady.
Notamment interrogé par ce dernier sur son idole de jeunesse, l’homme aux 14 Roland‐Garros a naturellement cité son compatriote, ami et ancien entraîneur, Carlos Moya.
« Quand j’étais jeune, c’était l’époque de Pete Sampras et d’Andre Agassi. Et puis il y avait Carlos Moya, qui est lui aussi originaire de Majorque ; j’ai donc passé beaucoup de temps à m’entraîner avec lui et à m’amuser. Carlos a donc été une personne importante pour moi. »
Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 15:45