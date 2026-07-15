Alors qu’il continue de profiter plei­ne­ment de sa retraite, Rafael Nadal a récem­ment parti­cipé à une émis­sion centrée autour du golf aux côtés de la légende du foot­ball améri­cain, Tom Brady.

Notamment inter­rogé par ce dernier sur son idole de jeunesse, l’homme aux 14 Roland‐Garros a natu­rel­le­ment cité son compa­triote, ami et ancien entraî­neur, Carlos Moya.

« Quand j’étais jeune, c’était l’époque de Pete Sampras et d’Andre Agassi. Et puis il y avait Carlos Moya, qui est lui aussi origi­naire de Majorque ; j’ai donc passé beau­coup de temps à m’entraîner avec lui et à m’amuser. Carlos a donc été une personne impor­tante pour moi. »