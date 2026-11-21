Deux ans après avoir mis un terme à sa carrière de joueur, Rafael Nadal a accepté un rôle en dehors du tennis.
L’homme aux 14 Roland‐Garos a fait son entrée en tant que nouveau membre du conseil d’administration du Real Madrid, son club de cœur.
« Je suis conscient de la responsabilité. Je l’assume avec humilité et enthousiasme. Je vais être là pendant de nombreuses années et je vais travailler pour que les choses restent telles qu’elles sont », a déclaré l’Espagnol.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.