Deux ans après avoir mis un terme à sa carrière de joueur, Rafael Nadal a accepté un rôle en dehors du tennis.

L’homme aux 14 Roland‐Garos a fait son entrée en tant que nouveau membre du conseil d’administration du Real Madrid, son club de cœur.

🚨 Rafael Nadal on beco­ming a new member of the Board of Directors :



“I am aware of the respon­si­bi­lity. I take it on with humi­lity and enthu­siasm. I’m going to be here for many years and I’m going to work to keep things as they are.



Hala Madrid.” 🤍 pic.twitter.com/Gp17aEP4v9 — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 21, 2026

« Je suis conscient de la respon­sa­bi­lité. Je l’assume avec humi­lité et enthou­siasme. Je vais être là pendant de nombreuses années et je vais travailler pour que les choses restent telles qu’elles sont », a déclaré l’Espagnol.