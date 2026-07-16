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Rafael Nadal sur son père, Sebastian : « Il a réussi à bâtir la plus grande entre­prise de verre des Baléares en partant de zéro. Sa déter­mi­na­tion et son dévoue­ment au travail ont été une immense source d’inspiration pour moi »

Par
Thomas S
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Si l’ad­mi­ra­tion de Rafael Nadal pour son oncle, mentor et ancien entraî­neur, Toni Nadal, n’est plus à prouver, celle pour son propre père est presque évidente mais beau­coup moins documentée.

Invité à se confier au sujet de son paternel lors d’une récente inter­view accordée au média améri­cain, CNBC, l’homme aux 14 Roland‐Garros, lui a rendu un formi­dable hommage. 

« Il a été pour moi un exemple positif par son dévoue­ment et sa capa­cité de travail. Dès mon plus jeune âge, je l’ai vu travailler très dur. Il a réussi à bâtir la plus grande entre­prise de verre des Baléares en partant de zéro. Sa déter­mi­na­tion et son dévoue­ment au travail ont été une immense source d’inspiration pour moi. C’est formi­dable de travailler avec lui, car j’apprends encore beau­coup à ses côtés. Je ne suis pas du genre à aimer me réveiller le matin sans savoir quoi faire. J’ai besoin d’avoir des objec­tifs dans ma vie. »

Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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