Si l’admiration de Rafael Nadal pour son oncle, mentor et ancien entraîneur, Toni Nadal, n’est plus à prouver, celle pour son propre père est presque évidente mais beaucoup moins documentée.
Invité à se confier au sujet de son paternel lors d’une récente interview accordée au média américain, CNBC, l’homme aux 14 Roland‐Garros, lui a rendu un formidable hommage.
🗣️ Rafa Nadal, en confesiones sobre la figura de su padre, Sebastián Nadal, como su gran referente.— Hoqai Post 🎾 (@HoqaiPost) July 16, 2026
« Fue un ejemplo positivo para mí por su dedicación y su capacidad de trabajo ».
« Desde pequeño lo vi trabajar muy duro. Fue capaz de construir la mayor empresa de vidrio de… pic.twitter.com/xLoBRESBTr
« Il a été pour moi un exemple positif par son dévouement et sa capacité de travail. Dès mon plus jeune âge, je l’ai vu travailler très dur. Il a réussi à bâtir la plus grande entreprise de verre des Baléares en partant de zéro. Sa détermination et son dévouement au travail ont été une immense source d’inspiration pour moi. C’est formidable de travailler avec lui, car j’apprends encore beaucoup à ses côtés. Je ne suis pas du genre à aimer me réveiller le matin sans savoir quoi faire. J’ai besoin d’avoir des objectifs dans ma vie. »
Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 17:17