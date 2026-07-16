Si l’ad­mi­ra­tion de Rafael Nadal pour son oncle, mentor et ancien entraî­neur, Toni Nadal, n’est plus à prouver, celle pour son propre père est presque évidente mais beau­coup moins documentée.

Invité à se confier au sujet de son paternel lors d’une récente inter­view accordée au média améri­cain, CNBC, l’homme aux 14 Roland‐Garros, lui a rendu un formi­dable hommage.

🗣️ Rafa Nadal, en confe­siones sobre la figura de su padre, Sebastián Nadal, como su gran refe­rente.



« Fue un ejemplo posi­tivo para mí por su dedi­ca­ción y su capa­cidad de trabajo ».



« Desde pequeño lo vi trabajar muy duro. Fue capaz de construir la mayor empresa de vidrio de… pic.twitter.com/xLoBRESBTr — Hoqai Post 🎾 (@HoqaiPost) July 16, 2026

« Il a été pour moi un exemple positif par son dévoue­ment et sa capa­cité de travail. Dès mon plus jeune âge, je l’ai vu travailler très dur. Il a réussi à bâtir la plus grande entre­prise de verre des Baléares en partant de zéro. Sa déter­mi­na­tion et son dévoue­ment au travail ont été une immense source d’inspiration pour moi. C’est formi­dable de travailler avec lui, car j’apprends encore beau­coup à ses côtés. Je ne suis pas du genre à aimer me réveiller le matin sans savoir quoi faire. J’ai besoin d’avoir des objec­tifs dans ma vie. »