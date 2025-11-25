Officiellement retraité depuis un an, Rafael Nadal était l’invité de l’émission « Universo Valdano » sur la chaîne espagnole Movistar+ où il est revenu sur les grands moments de sa carrière.
Et après avoir mis les choses au clair sur sa fin de carrière et évoqué sa relation avec ses deux grands rivaux que sont Roger Federer et Novak Djokovic, l’Espagnol a une fois de plus fait preuve d’humilité concernant ses 14 titres à Roland‐Garros. Selon lui, il a eu beaucoup de chance.
« Ce que j’ai vécu là‐bas est incomparable. Cette histoire s’est construite entre 2005 et cette année, avec mes adieux. Sans même penser à l’au‐delà, elle est devenue le récit le plus important de ma vie. Quand j’y repense, j’étais peut‐être meilleur que d’autres sur cette surface, mais il a fallu un concours de circonstances exceptionnel pour que cela se produise, et ce fut le cas. »
