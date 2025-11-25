AccueilATPRafael Nadal, toujours aussi modeste : "Quand je repense à mon histoire...
Rafael Nadal, toujours aussi modeste : « Quand je repense à mon histoire avec Roland‐Garros, j’étais peut‐être meilleur que d’autres sur cette surface, mais il a fallu un concours de circons­tances excep­tionnel pour que cela se produise, et ce fut le cas »

Thomas S
Par Thomas S

Officiellement retraité depuis un an, Rafael Nadal était l’in­vité de l’émission « Universo Valdano » sur la chaîne espa­gnole Movistar+ où il est revenu sur les grands moments de sa carrière.

Et après avoir mis les choses au clair sur sa fin de carrière et évoqué sa rela­tion avec ses deux grands rivaux que sont Roger Federer et Novak Djokovic, l’Espagnol a une fois de plus fait preuve d’hu­mi­lité concer­nant ses 14 titres à Roland‐Garros. Selon lui, il a eu beau­coup de chance. 

« Ce que j’ai vécu là‐bas est incom­pa­rable. Cette histoire s’est construite entre 2005 et cette année, avec mes adieux. Sans même penser à l’au‐delà, elle est devenue le récit le plus impor­tant de ma vie. Quand j’y repense, j’étais peut‐être meilleur que d’autres sur cette surface, mais il a fallu un concours de circons­tances excep­tionnel pour que cela se produise, et ce fut le cas. »

Publié le mardi 25 novembre 2025 à 19:30

