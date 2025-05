Dans sa campagne de promo­tion Only at Roland‐Garros, le Grand Chelem pari­sien a invité plusieurs acteurs du tennis à dési­gner ce qui fait la magie du tournoi.

Présent dans la vidéo, Rafael Nadal a donné une réponse éton­nante. Sa pensée première vient aux travailleurs de l’ombre qui œuvrent pour la bonne tenue de l’évé­ne­ment à la Porte d’Auteuil. Une prise de parole qui témoigne encore un peu plus la simpli­cité et l’hu­mi­lité du taureau de Manacor.

« Tout d’abord, une semaine avant d’ar­river à Roland‐Garros, vous commencez à penser à toutes les personnes avec qui vous entre­tenez d’ex­cel­lentes rela­tions et qui se trouvent dans l’ombre du tournoi. Tous les travailleurs qui améliorent notre vie là‐bas. Et puis, bien sûr, on commence à penser aux émotions. Commencer à rester suffi­sam­ment calme pour supporter les émotions que je ressens à chaque fois que je joue là‐bas. D’une certaine manière, on se prépare menta­le­ment à mettre ça un petit peu de côté pour essayer de jouer le meilleur tennis possible ».

Pour rappel, le roi de la terre battue sera présent à Paris pendant la compé­ti­tion, un grand hommage l’at­tend le 25 mai prochain.