Rafael Nadal avait surpris tout le monde en annon­çant sa parti­ci­pa­tion à une exhi­bi­tion à Las Vegas en février prochain, alors que ses fans pensaient qu’il avait défi­ni­ti­ve­ment raccroché la raquette.

Après avoir retrouvé les courts à l’oc­ca­sion d’une exhi­bi­tion orga­nisée pour célé­brer les dix ans de son académie, l’Espagnol semble avoir repris goût au jeu, au point d’en­vi­sager de renou­veler l’ex­pé­rience, comme il l’a expliqué à nos confrères de Punto de Break.

Et visi­ble­ment, le Majorquin ne compte pas forcé­ment le faire seul. En effet, il a révélé avoir régu­liè­re­ment discuté avec son ancien rival et ami Roger Federer de la possi­bi­lité d’or­ga­niser des matchs d’ex­hi­bi­tion ensemble dans les années à venir.

Une pers­pec­tive qui devrait forcé­ment faire rêver les fans de tennis, tant les affron­te­ments entre les deux légendes ont marqué l’his­toire de ce sport.

« Je suis ouvert à la possi­bi­lité de disputer des matchs d’exhibition avec Roger Federer et nous avons eu de longues discus­sions à ce sujet. Nous verrons ce qui se passera à l’avenir et si quelque chose finit par se concré­tiser. Nous sommes en contact prati­que­ment toutes les semaines. Nous discu­tons très souvent et, si un jour nous trou­vons une bonne raison et un endroit appro­prié pour faire quelque chose ensemble, vous le saurez. Mais pour l’instant, rien n’est décidé » a déclaré Rafael Nadal.