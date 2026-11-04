Rafael Nadal avait surpris tout le monde en annonçant sa participation à une exhibition à Las Vegas en février prochain, alors que ses fans pensaient qu’il avait définitivement raccroché la raquette.
Après avoir retrouvé les courts à l’occasion d’une exhibition organisée pour célébrer les dix ans de son académie, l’Espagnol semble avoir repris goût au jeu, au point d’envisager de renouveler l’expérience, comme il l’a expliqué à nos confrères de Punto de Break.
Et visiblement, le Majorquin ne compte pas forcément le faire seul. En effet, il a révélé avoir régulièrement discuté avec son ancien rival et ami Roger Federer de la possibilité d’organiser des matchs d’exhibition ensemble dans les années à venir.
Une perspective qui devrait forcément faire rêver les fans de tennis, tant les affrontements entre les deux légendes ont marqué l’histoire de ce sport.
« Je suis ouvert à la possibilité de disputer des matchs d’exhibition avec Roger Federer et nous avons eu de longues discussions à ce sujet. Nous verrons ce qui se passera à l’avenir et si quelque chose finit par se concrétiser. Nous sommes en contact pratiquement toutes les semaines. Nous discutons très souvent et, si un jour nous trouvons une bonne raison et un endroit approprié pour faire quelque chose ensemble, vous le saurez. Mais pour l’instant, rien n’est décidé » a déclaré Rafael Nadal.
Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 11:08