Invité à s’ex­primer sur la première édition de la United Cup (29 décembre 2022 au 8 janvier 2023) devant les médias austra­liens, Patrick Rafter a égale­ment donné son avis sur le cas Nick Kyrgios, avec qui il entre­tient des rela­tions tendues depuis qu’il a quitté son poste de capi­taine de l’équipe austra­lienne de Coupe Davis en 2015.

« Kyrgios est le seul qui va dicter ses résul­tats. Il va décider qui il est, comment il s’in­tègre en Australie et ce que son pays pense de lui. C’est à lui de décider. Je ne sais pas parfois ce qui lui passe par la tête. Honnêtement, je me contente d’ob­server de loin, de voir le résultat et de rire. Je ne suis pas impliqué dans tout cela et je n’ai pas besoin de l’être, main­te­nant j’ap­précie le fait de ne pas avoir à prendre de déci­sions. Quant à la Coupe Davis, le joueur doit avoir l’envie de la jouer. S’il n’a pas envie, il laisse tomber toute son équipe. Toute notre géné­ra­tion voulait jouer la Coupe Davis, on adorait ça. Lleyton Hewitt, le capi­taine, devra décider comment il veut struc­turer son équipe et comment il veut la faire évoluer. Nous devons attendre et voir ce qui se passe. Ça va être inté­res­sant », a déclaré l’ex‐double vain­queur de l’US Open.