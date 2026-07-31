Accueil ATP

Rafter sur le fils de Lleyton Hewitt, Cruz : « Il jouera l’Open d’Australie, c’est certain. Il vient de prouver qu’il en est capable »

Par
Jean Muller
-
14

Cette semaine, Cruz Hewitt a connu sa première grosse expo­si­tion sur le circuit ATP. À l’ATP 500 de Washington, le fils de l’an­cien numéro un mondial aura fran­chit le premier tour, avant de s’in­cliner contre son compa­triote Alex De Minaur. Pas de doutes, une expé­rience très enri­chis­sante pour la suite.

Une fenêtre d’ex­po­si­tion suffi­sante pour taper dans l’œil de Pat Rafter. Pour l’Australien, voir le joueur de 17 ans à Melbourne en janvier prochain est une évidence.

« Il a dû traverser pas mal d’épreuves lui aussi. Je veux dire, ce n’est pas facile d’être le fils de Lleyton Hewitt. Ce n’est pas sa faute, ce n’est pas celle de Lleyton, c’est juste comme ça. Il a 17 ans. Voyons ce qui va se passer dans les quatre prochaines années. Ça va lui prendre un peu de temps. On va beau­coup parler de lui. Parfois, vous allez le trouver insup­por­table, parfois, vous allez le trouver génial. C’est ça, grandir. Je suis sûr qu’il est bien, car au fond, c’est un bon garçon. Il s’en sortira très bien. Il jouera l’Open d’Australie, c’est certain. Il vient de prouver qu’il en est capable. Et on n’a pas de jeunes talents qui émergent. Il a de très bonnes chances d’obtenir une wild card. Je sais que c’est choquant c’est tout simple­ment un sport sacré­ment choquant en soi. On est là, exposé », a analysé le double cham­pion en Grand Chelem, dont les propos sont relayés par Nine.com.

Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 11:53

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥