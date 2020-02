L’ancien champion allemand a livré une analyse assez pertinente concernant Alexander Zverev qui a c’est vrai réaliser un très bon Open d’Australie : « Je pense que nous connaissons tous Sascha un peu et nous savons qu’il est un gars charmant et un grand joueur de tennis. Il continue simplement de grandir en tant que joueur et les bons résultats viendront tôt ou tard. Beaucoup l’ont pressé au sujet de ses mauvais résultats dans les tournois du Grand Chelem, mais déjà dans cet Open d’Australie, il a montré qu’il était capable d’aller loin. Tôt ou tard, il remportera des titres majeurs, ce n’est qu’une question de temps «