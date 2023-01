Invité à s’ex­primer sur la hiérar­chie du tennis masculin ainsi que sur la nouvelle géné­ra­tion incarnée par Carlos Alcaraz ou Holger Rune dans une inter­view accordée au média indien Wionews en marge du tournoi de Pune, le local et 3e joueur mondial en double, Rajeev Ram, a estimé que les prochaines saisons allaient être diffé­rentes des précédentes.

« Je pense qu’il ne fait aucun doute que les Federer, Nadal, Murray et Djokovic ont mangé quelques géné­ra­tions. Cela dit, je ne pense pas que Medvedev, Tsitsipas et consorts soient finis, loin de là, mais je pense qu’ils savent qu’ils ont de jeunes talents sur leurs talons et que cela va donner lieu à 4 ou 5 ans de compé­ti­tion comme Djokovic et Nadal. Je ne pense pas que ce sera comme ces dernières années où seuls quelques gars ont dominé. Je pense que ce sera très compé­titif et rafraî­chis­sant dans ce sens. »