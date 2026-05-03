Leur parole est rare, tant ils sont dans l’ombre, mais les kiné­si­thé­ra­peute ont peu à peu pris une impor­tance essen­tielle dans la carrière d’un joueur de tennis.

Récemment recruté par Alexander Zverev, Ramon Punzano s’est exprimé auprès de nos confrères de Puntodebreak en marge du Masters 1000 de Madrid. Une longue et inté­res­sante inter­view au cours de laquelle le kiné espa­gnol révèle la parti­cu­la­rité du joueur alle­mand, qui est tout sauf un douillet.

« Il a une grande tolé­rance à la douleur et supporte très bien certaines gênes. Des joueurs que j’ai rencon­trés au cours de ma carrière se décou­ra­geaient à la moindre gêne, commen­çant à croire qu’il s’agis­sait d’un problème grave. Cela les pous­sait ensuite à ne plus vouloir s’en­traîner ou jouer. Ce n’est pas le cas avec Sascha. Il a une tolé­rance à la douleur assez élevée, ce qui permet de réaliser des trai­te­ments en profon­deur et avec une certaine inten­sité qu’il n’aura aucun mal à accepter. En général, lors­qu’une personne est un peu endu­rante dans le sport de haut niveau, c’est souvent plus un avan­tage qu’un inconvénient. »