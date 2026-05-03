Leur parole est rare, tant ils sont dans l’ombre, mais les kinésithérapeute ont peu à peu pris une importance essentielle dans la carrière d’un joueur de tennis.
Récemment recruté par Alexander Zverev, Ramon Punzano s’est exprimé auprès de nos confrères de Puntodebreak en marge du Masters 1000 de Madrid. Une longue et intéressante interview au cours de laquelle le kiné espagnol révèle la particularité du joueur allemand, qui est tout sauf un douillet.
« Il a une grande tolérance à la douleur et supporte très bien certaines gênes. Des joueurs que j’ai rencontrés au cours de ma carrière se décourageaient à la moindre gêne, commençant à croire qu’il s’agissait d’un problème grave. Cela les poussait ensuite à ne plus vouloir s’entraîner ou jouer. Ce n’est pas le cas avec Sascha. Il a une tolérance à la douleur assez élevée, ce qui permet de réaliser des traitements en profondeur et avec une certaine intensité qu’il n’aura aucun mal à accepter. En général, lorsqu’une personne est un peu endurante dans le sport de haut niveau, c’est souvent plus un avantage qu’un inconvénient. »
Publié le dimanche 3 mai 2026 à 17:17