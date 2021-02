L’ATP Cup débute demain à 10h heure locale (minuit en France) et c’est le Canada qui ouvri­ra le bal face à la Serbie. Raonic, clas­sé 15e mon­dial sera oppo­sé à Lajovic, numé­ro 26 à l’ATP. Le joueur de 30 ans aura a coeur de bien com­men­cer sa sai­son afin de pour­suivre sa belle remon­tée au clas­se­ment. L’année der­nière, il est pas­sé du 32e au 14e rang mon­dial. C’est dans ce contexte que le Canadien a fait part de son exci­ta­tion à quelques heures de son entame de saison :

« Je suis heu­reux d’être ici et je vou­lais l’être afin de jouer en com­pa­gnie de ces mes­sieurs, a pré­ci­sé Raonic. Pour moi, une plus longue pause est tou­jours une bonne chose. Là, ce fut beau­coup plus long, soit au moins le double que lors d’une sai­son habi­tuelle. J’ai pu m’entraîner sans pro­blème phy­sique et je suis enthou­siaste de com­men­cer main­te­nant ».

Sevré de titres depuis 2016, le Canadien pour­ra s’ap­puyer sur ses récentes per­for­mances à l’Open d’Australie, où il a atteint les quarts de finale à cinq reprises, dont une demi en 2016, pour faire le plein de confiance.

Lors de l’ATP Cup, Raonic sera accom­pa­gné en simple de Shapovalov (12e mon­dial), qui affron­te­ra le numé­ro 1 Novak Djokovic dans la fou­lée. Les hos­ti­li­tés du tour pré­li­mi­naire se pour­sui­vront pour le Canada mer­cre­di contre l’Allemagne. En simple ce jour‐là, Raonic affron­te­ra Jan‐Lennard Struff, tan­dis que Shapovalov en décou­dra avec Zverev.