Milos Raonic n’est pas le joueur le plus bavard du circuit. Plutôt discret, le Canadien est sorti de sa réserve dans un long entretien accordé à TSN où il s’exprime avec justesse sur Novak Djokovic et l’Adria Tour.

Originaire du Monténégro, l’ancien finaliste de Wimbledon 2016 avait été contacté pour participer à l’étape dans son pays d’origine : « Je n’ai jamais joué devant la plupart de mes cousins, devant ma grand-mère, mes tantes et mon oncles, alors j’y ai pensé. Mais si l’US Open devait avoir lieu, je n’avais pas prévu de faire un aller-retour en Europe. J’avais l’impression que c’était un risque inutile. Personnellement je ne me serais pas senti à l’aise, surtout avec les événements promotionnels. »

« A l’approche de l’US Open, ses commentaires ne seront pas pris au sérieux »

L’actuel 30e mondial n’a pas apprécié la sortie médiatique du père de Novak Djokovic, Srdjan, qui accuse Grigor Dimitrov d’être le responsable de cette série de cas positifs au Covid-19 : « C’est un commentaire complètement injuste. Il y a d’autres choses qui ont pu causer ça, peut-être que Novak est allé à un match de basket où il a rencontré Nikola Jokic qui a été contrôlé positif par la suite. Au lieu de ces ragots, il faut se concentrer sur pourquoi ça n’a pas marché, que pouvons-nous faire de mieux pour que les compétitions de tennis puissent reprendre. »

Avec l’échec de l’Adria Tour, le joueur de 29 ans estime que le numéro 1 mondial a perdu en influence : « Je sais qu’il était l’un de ceux qui étaient contre l’idée de venir à l’US Open et, à un moment donné, il a dit que dans ces conditions, il ne voyait pas comment on pouvait organiser un Grand Chelem. Je pense qu’après ces événements (l’Adria Tour), cet argument n’a, pour lui, plus autant de poids. Sur ce sujet, en particulier à l’approche de l’US Open, ses commentaires ne seront pas pris au sérieux. Par ailleurs, je pense qu’il a dirigé les joueurs de manière positive, mais dans la situation actuelle, il lui faudra un peu de temps pour regagner la confiance des joueurs. »