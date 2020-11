ESPN a dévoilé le classement des joueurs ayant réalisé le plus d’aces lors de la saison 2020. Sans grande surprise, le « bombardier » canadien, Milos Raonic, est largement en tête avec pas moins de 529 aces devant le « géant » américain John Isner (425) et l’Allemand Alexander Zverev (422). Juste derrière, en quatrième position, Andrey Rublev pointe le bout de son nez avec 411 aces exécutés et devance même le spécialiste Reilly Opelka (374). Félix Auger-Aliassime n’est pas très loin (362).

Milos Raonic, el hombre ace del 2020. ¿Se animan a adivinar cuántos aces hizo John Isner, el líder de esta tabla en 2019, durante el año pasado ? 🎯#TENISxESPN pic.twitter.com/JDiABt6KQ4 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) November 28, 2020