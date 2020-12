Après avoir créé sa fondation « Fondation Milos Raonic » en 2012 afin de soutenir les enfants issus de milieux défavorisés et d’éliminer les obstacles économiques, Milos Raonic a récolté 850 000 dollars pour aider le Canada à bâtir « une nation du tennis ».

« C’est un plaisir pour moi de contribuer et de faire partie de cette campagne. J’ai été inspiré par l’immense soutien du tennis canadien et je reconnais les progrès considérables qui ont été accomplis au cours de nombreuses générations. Je voulais faire ma part et ne pas laisser cette pandémie freiner l’élan des Canadiens qui réussissent au tennis. Je suis fier d’être Canadien. Je me réjouis du soutien que je reçois des Canadiens partout où je joue, ce pour quoi je suis vraiment reconnaissant. Tout aussi important, j’aime voir d’autres Canadiens réussir à tous les niveaux du tennis. Mon cadeau est l’un des nombreux et comme tout le monde. J’espère que le Canada sera fier et fort en tant que nation leader du tennis pendant de nombreuses année », a déclaré l’actuel 14e mondial.