Ancien coach des Français Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga, Roger Rasheed est revenu, à l’occasion d’un podcast, sur la longévité du Big 3 incarné par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Après s’être exprimé sur le Suisse, l’Australien a tenu à rappeler à quel point le Serbe et l’Espagnol ont encore de belles années devant eux.

« Vous devez être bien conscient et comprendre que Novak est beaucoup plus jeune, donc vous sentez que les trois tournois du Grand Chelem qui lui manquent vont être pourchassés. Novak les a définitivement mis à son agenda. Rafa sera là aussi pour encore un peu de temps. Il y a cinq ans, certains disaient que son corps était fini, alors qu’il est encore plus fort aujourd’hui. »