Recalé par Zverev, Becker drague un autre joueur : « Je suis convaincu que je pour­rais l’aider »

Par Baptiste Mulatier

Alors qu’Alexander Zverev ne veut plus entendre parler de lui, Boris Becker a évoqué dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, la possi­bi­lité de coacher Ben Shelton. 

« Je pense que c’est un très beau rêve. Mais il faudrait être un peu améri­cain, être présent sur place pendant les phases d’en­traî­ne­ment et accom­pa­gner les joueurs lors des tour­nois. Si j’avais dix ans de moins et si je n’avais pas ma femme et mon enfant (il pour­rait l’en­traî­neur, ndlr)… Ce joueur m’at­tire tota­le­ment. Je comprends sa façon de jouer, son service, son agres­si­vité. Je suis convaincu que je pour­rais l’aider. J’aime toute la famille. Les gènes du tennis sont donc bien présents. J’admire Shelton et je suis un grand supporter de son jeu. Mais le garçon est n°5 mondial et il a encore beau­coup de marge de progres­sion. C’est incroyable. »

Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 12:43

