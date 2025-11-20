Alors qu’Alexander Zverev ne veut plus entendre parler de lui, Boris Becker a évoqué dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, la possibilité de coacher Ben Shelton.
« Je pense que c’est un très beau rêve. Mais il faudrait être un peu américain, être présent sur place pendant les phases d’entraînement et accompagner les joueurs lors des tournois. Si j’avais dix ans de moins et si je n’avais pas ma femme et mon enfant (il pourrait l’entraîneur, ndlr)… Ce joueur m’attire totalement. Je comprends sa façon de jouer, son service, son agressivité. Je suis convaincu que je pourrais l’aider. J’aime toute la famille. Les gènes du tennis sont donc bien présents. J’admire Shelton et je suis un grand supporter de son jeu. Mais le garçon est n°5 mondial et il a encore beaucoup de marge de progression. C’est incroyable. »
Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 12:43