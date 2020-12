Le géant américain a donné une interview au succulent support Racquet Magazine. Il y parle de cette année de « bulle » mais rend aussi un bel hommage au numéro 1 mondial Novak Djokovic : « La PTPA est une excellence initiative. J’ai tout de suite adhéré au projet. Sur ce sujet, comme d’autres, je trouve très frustrant et injuste de constater comme Novak Djokovic est jugé et traité par les médias par exemple. Il y a beaucoup de choses qui sont dites à son sujet qui ne sont pas vraies. C’est un gars vraiment très sympathique. C’est un grand champion qui veut atteindre les sommets et avoir un palmarès unique. Même s’il ne me demande pas de mes nouvelles tous les jours, je peux affirmer qu’il est conscient et informé de tout ce qu’il se passe sur le circuit, qu’il est attentif à tous les détails. Il est aussi au courant du fonctionnement du circuit féminin. Il adore le tennis et c’est pour cela qu’il s’implique, qu’il veut faire bouger les choses »…difficile d’être plus positif concernant Nole qui reste un personnage à part même si peu à peur ce type de déclaration remet « l’église » au centre du village comme l’on dit.