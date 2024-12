Il y a quelques jours, le média alle­mand Tennis Magazin a sorti un article dans lequel il est revenu sur la rela­tion compli­quée entre Alexander Zverev et Ivan Lendl, suite à leur colla­bo­ra­tion de 2018 à 2019.

La fameuse phrase de Zverev accordée en 2019 à nos confrères de Die Welt à l’époque refai­sait alors surface : « Sa seule préoc­cu­pa­tion était de montrer à son nouveau chien comment aller aux toilettes. »

Et alors que cette décla­ra­tion a de nouveau fait le tour du monde, le numéro 2 mondial a décidé de taper du poing sur la table.

« Apparemment, j’au­rais récem­ment donné une inter­view sur ma colla­bo­ra­tion avec Ivan Lendl, ce qui n’est pas vrai. En fait, je n’ai parlé à personne dans la presse depuis mon événe­ment de ma fonda­tion à Tannenhof, un jour après le Masters Turin, et je n’ai fait aucun commen­taire sur ma colla­bo­ra­tion avec Ivan Lendl depuis plus de cinq ans. Je comprends que tout le monde s’en­nuie beau­coup en ce moment parce que c’est l’in­ter­saison et qu’il ne se passe pas grand‐chose à part beau­coup de travail, mais cela montre une fois de plus que certaines histoires doivent être complè­te­ment inven­tées par de très mauvais jour­na­listes pour main­tenir l’in­térêt des lecteurs sur des ‘dramas’ inventés de toutes pièces. A bientôt en Australie », a lâché Zverev dans sa story Instagram.