L’ancienne numéro 1 mondiale en double ne manque jamais une occasion de commenter l’actualité du circuit. Cette fois, elle débriefait la fin de l’US Open dans son podcast et s’est notamment attardée sur le retour de Carlos Alcaraz.
L’Australienne a surtout été impressionnée par l’attitude du jeune Espagnol et par ses déclarations après son match, lorsqu’il a expliqué être heureux et satisfait de son retour à la compétition malgré l’issue de la rencontre.
« Ce gars s’en va avec un sourire sur le visage. Il est tellement heureux d’être en bonne santé. Et il a adoré chaque seconde de ce combat de guerriers jusqu’à 3h30 du matin. Si vous n’aimez pas Alcaraz, désolée, mais on ne peut pas être amis. Parce que ce gars est le meilleur », a déclaré l’Australienne.
Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 08:47