Rennae Stubbs ne se prive jamais de commenter l’actualité du tennis via son podcast très suivi.

Dans son dernier épisode, bien évidem­ment consacré au dénoue­ment des ATP Finals, l’ancienne numéro une mondiale de double a litté­ra­le­ment détruit Alexander Zverev, esti­mant que l’Allemand n’avait de numéro un mondial que le nom et qu’il restait loin derrière Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Rennae Stubbs claims Alexander Zverev is number one ‘in name only’ 👀



“He is number one in name only. You know what is inter­es­ting to me ? Wasn’t it [Alexander] Zverev who said they are slowing the courts down for [Jannik] Sinner and [Carlos] Alcaraz?”



“Have you ever heard… pic.twitter.com/AwHNXPlArg — Tennishead (@tennishead) November 24, 2026

« Il n’est numéro un que de nom. Vous savez ce que je trouve inté­res­sant ? N’est-ce pas Alexander Zverev qui disait que les courts étaient ralentis pour favo­riser Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ? Avez‐vous déjà entendu Jannik ou Carlos se plaindre de quoi que ce soit ? Et rappelons‐nous un peu de votre cheville. Vous couriez partout comme un poulet sans tête. Au fond, avez‐vous seule­ment regardé Carlos Alcaraz ? Il était bandé comme une momie. Il avait des problèmes aux ischio‐jambiers et des bandages au genou. Personne ne fait ça pour le spec­tacle ou pour attirer l’attention. Il était clai­re­ment en diffi­culté toute la semaine. Il a disputé une demi‐finale plus diffi­cile, a dû batailler contre de nombreux joueurs tout au long de la semaine et, une fois encore, il en est sorti vain­queur. Pourquoi ? Parce qu’il est tout simple­ment meilleur. Sinner et Alcaraz ont chacun remporté six tour­nois cette année, dont un Grand Chelem, alors qu’ils ont été absents pendant la moitié de la saison. Savez‐vous combien Zverev en a remportés ? Deux. Certes, il s’agissait de deux tour­nois du Grand Chelem, alors bravo pour cela. Mais deux ? Vous n’avez remporté aucun autre tournoi en dehors de ces deux‐là ? Allons ! Carlos et Jannik ont remporté trois fois plus de tour­nois que vous alors qu’ils ont été absents pendant la moitié de l’année. Qu’est-ce que cela vous dit ? »

Une sortie parti­cu­liè­re­ment viru­lente à l’encontre d’Alexander Zverev, qui vient pour­tant de réaliser la plus belle saison de sa carrière en rempor­tant ses deux premiers titres du Grand Chelem en 2026.