Rennae Stubbs ne se prive jamais de commenter l’actualité du tennis via son podcast très suivi.
Dans son dernier épisode, bien évidemment consacré au dénouement des ATP Finals, l’ancienne numéro une mondiale de double a littéralement détruit Alexander Zverev, estimant que l’Allemand n’avait de numéro un mondial que le nom et qu’il restait loin derrière Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Il n’est numéro un que de nom. Vous savez ce que je trouve intéressant ? N’est-ce pas Alexander Zverev qui disait que les courts étaient ralentis pour favoriser Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ? Avez‐vous déjà entendu Jannik ou Carlos se plaindre de quoi que ce soit ? Et rappelons‐nous un peu de votre cheville. Vous couriez partout comme un poulet sans tête. Au fond, avez‐vous seulement regardé Carlos Alcaraz ? Il était bandé comme une momie. Il avait des problèmes aux ischio‐jambiers et des bandages au genou. Personne ne fait ça pour le spectacle ou pour attirer l’attention. Il était clairement en difficulté toute la semaine. Il a disputé une demi‐finale plus difficile, a dû batailler contre de nombreux joueurs tout au long de la semaine et, une fois encore, il en est sorti vainqueur. Pourquoi ? Parce qu’il est tout simplement meilleur. Sinner et Alcaraz ont chacun remporté six tournois cette année, dont un Grand Chelem, alors qu’ils ont été absents pendant la moitié de la saison. Savez‐vous combien Zverev en a remportés ? Deux. Certes, il s’agissait de deux tournois du Grand Chelem, alors bravo pour cela. Mais deux ? Vous n’avez remporté aucun autre tournoi en dehors de ces deux‐là ? Allons ! Carlos et Jannik ont remporté trois fois plus de tournois que vous alors qu’ils ont été absents pendant la moitié de l’année. Qu’est-ce que cela vous dit ? »
Une sortie particulièrement virulente à l’encontre d’Alexander Zverev, qui vient pourtant de réaliser la plus belle saison de sa carrière en remportant ses deux premiers titres du Grand Chelem en 2026.
Publié le mercredi 25 novembre 2026 à 09:49