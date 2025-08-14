Méconnaissable cette saison, Daniil Medvedev ne parvient même plus à être impérial sur le dur, sa surface de prédilection. Preuve en est, il a pris la porte très tôt dans ses tournois de préparation à l’US Open, en sortant dès le troisième tour au Masters 1000 de Toronto et dès son entrée en lice à Cincinnati.
Observatrice attentive du circuit, Rennae Stubbs estime qu’un nouveau départ pourrait être profitable au joueur pointant actuellement au 15e rang mondial. Après huit années de collaboration avec Gilles Cervara, l’ancienne coach de Serena Williams avance que le Russe pourrait essayer un changement de méthode avec un nouvel entraîneur.
« Un congé sabbatique ou un changement d’entraîneur, et j’adore son entraîneur [Gilles Cervara]. Je l’adore. Ils travaillent ensemble depuis très longtemps et ont accompli beaucoup de choses ensemble, mais peut‐être que Goran Ivanisevic est libre. Ça n’a pas marché avec [Stefanos] Tsitsipas, ça n’a pas marché avec [Elena] Rybakina. Peut‐être s’agit‐il d’une personnalité instable qui a également travaillé avec de grands joueurs. Peut‐être qu’une personne comme ça pourrait arriver et lui apporter un regard neuf. Ce n’est pas parce que son entraîneur actuel n’en est pas capable, mais parfois, on a besoin d’un nouveau point de vue », a souligné l’ancienne numéro un mondial en double, dans des propos relayés par TennisUpToDate.
Une collaboration qui pourrait avoir du sens, Ivanisevic a fait ses preuves. Sous sa houlette de 2019 à 2024, Novak Djokovic a ajouté neuf Grand Chelems à sa collection. Reste à savoir si des frictions ne pourraient pas naître, en connaissant le tempérament volcaniques des deux concernés.
Publié le jeudi 14 août 2025 à 15:15