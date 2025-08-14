Méconnaissable cette saison, Daniil Medvedev ne parvient même plus à être impé­rial sur le dur, sa surface de prédi­lec­tion. Preuve en est, il a pris la porte très tôt dans ses tour­nois de prépa­ra­tion à l’US Open, en sortant dès le troi­sième tour au Masters 1000 de Toronto et dès son entrée en lice à Cincinnati.

Observatrice atten­tive du circuit, Rennae Stubbs estime qu’un nouveau départ pour­rait être profi­table au joueur poin­tant actuel­le­ment au 15e rang mondial. Après huit années de colla­bo­ra­tion avec Gilles Cervara, l’an­cienne coach de Serena Williams avance que le Russe pour­rait essayer un chan­ge­ment de méthode avec un nouvel entraîneur.

« Un congé sabba­tique ou un chan­ge­ment d’en­traî­neur, et j’adore son entraî­neur [Gilles Cervara]. Je l’adore. Ils travaillent ensemble depuis très long­temps et ont accompli beau­coup de choses ensemble, mais peut‐être que Goran Ivanisevic est libre. Ça n’a pas marché avec [Stefanos] Tsitsipas, ça n’a pas marché avec [Elena] Rybakina. Peut‐être s’agit‐il d’une person­na­lité instable qui a égale­ment travaillé avec de grands joueurs. Peut‐être qu’une personne comme ça pour­rait arriver et lui apporter un regard neuf. Ce n’est pas parce que son entraî­neur actuel n’en est pas capable, mais parfois, on a besoin d’un nouveau point de vue », a souligné l’an­cienne numéro un mondial en double, dans des propos relayés par TennisUpToDate.

Une colla­bo­ra­tion qui pour­rait avoir du sens, Ivanisevic a fait ses preuves. Sous sa houlette de 2019 à 2024, Novak Djokovic a ajouté neuf Grand Chelems à sa collec­tion. Reste à savoir si des fric­tions ne pour­raient pas naître, en connais­sant le tempé­ra­ment volca­niques des deux concernés.