L’ancienne joueuse australienne, aujourd’hui entraîneure de Serena Williams, partage régulièrement de nombreuses anecdotes intéressantes dans son podcast.
Cette fois, elle a révélé avoir échangé avec Carlos Alcaraz sur Instagram. Alors que l’Espagnol avait repris l’entraînement, elle lui avait fait part de sa satisfaction de le revoir frapper la balle. Le quadruple vainqueur en Grand Chelem lui avait alors répondu qu’il espérait pouvoir frapper « de plus en plus fort » dans les jours à venir. Un échange remontant à la fin du mois de juin, particulièrement encourageant quant à l’évolution de sa blessure et de son retour à la compétition.
« De temps en temps, Carlos me répond sur Instagram. Quand je l’ai vu reprendre les entraînements, je lui ai dit que ça faisait vraiment plaisir de le revoir frapper des balles. Il m’a répondu : « J’espère bientôt pouvoir les frapper encore plus fort. » C’était à la fin du mois de juin. » a déclaré Rennae Stubb.
Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 10:11