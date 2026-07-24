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Rennae Stubbs à propos de Carlos Alcaraz : « Fin juin, il m’a dit j’es­père pouvoir les frapper encore plus fort très bientôt »

Par
Antoine Touchard
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L’ancienne joueuse austra­lienne, aujourd’hui entraî­neure de Serena Williams, partage régu­liè­re­ment de nombreuses anec­dotes inté­res­santes dans son podcast.

Cette fois, elle a révélé avoir échangé avec Carlos Alcaraz sur Instagram. Alors que l’Espagnol avait repris l’en­traî­ne­ment, elle lui avait fait part de sa satis­fac­tion de le revoir frapper la balle. Le quadruple vain­queur en Grand Chelem lui avait alors répondu qu’il espé­rait pouvoir frapper « de plus en plus fort » dans les jours à venir. Un échange remon­tant à la fin du mois de juin, parti­cu­liè­re­ment encou­ra­geant quant à l’évo­lu­tion de sa bles­sure et de son retour à la compétition.

« De temps en temps, Carlos me répond sur Instagram. Quand je l’ai vu reprendre les entraî­ne­ments, je lui ai dit que ça faisait vrai­ment plaisir de le revoir frapper des balles. Il m’a répondu : « J’espère bientôt pouvoir les frapper encore plus fort. » C’était à la fin du mois de juin. » a déclaré Rennae Stubb.

Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 10:11

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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