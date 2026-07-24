L’ancienne joueuse austra­lienne, aujourd’hui entraî­neure de Serena Williams, partage régu­liè­re­ment de nombreuses anec­dotes inté­res­santes dans son podcast.

Cette fois, elle a révélé avoir échangé avec Carlos Alcaraz sur Instagram. Alors que l’Espagnol avait repris l’en­traî­ne­ment, elle lui avait fait part de sa satis­fac­tion de le revoir frapper la balle. Le quadruple vain­queur en Grand Chelem lui avait alors répondu qu’il espé­rait pouvoir frapper « de plus en plus fort » dans les jours à venir. Un échange remon­tant à la fin du mois de juin, parti­cu­liè­re­ment encou­ra­geant quant à l’évo­lu­tion de sa bles­sure et de son retour à la compétition.

Rennae Stubbs on her podcast about what Alcaraz told her💭:



“Every now and then he does reply to me on Instagram. When he was hitting balls, I did say to him it was great to see him back, and he said, « Hopefully, soon I’ll be hitting them harder » and that was at the end of June” pic.twitter.com/OebyuSWoM9 — Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) July 23, 2026

« De temps en temps, Carlos me répond sur Instagram. Quand je l’ai vu reprendre les entraî­ne­ments, je lui ai dit que ça faisait vrai­ment plaisir de le revoir frapper des balles. Il m’a répondu : « J’espère bientôt pouvoir les frapper encore plus fort. » C’était à la fin du mois de juin. » a déclaré Rennae Stubb.