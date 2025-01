Dans le dernier épisode de son podcast aux côtés de l’an­cienne joueuse alle­mande, Andrea Petkovic, Rennae Stubbs, ex‐numéro 1 mondiale en double, a évoqué avec un certain pessi­misme la bles­sure dont a été victime Novak Djokovic à l’Open d’Australie.

« Il a montré son scanner avec la déchi­rure de son ischio‐jambier. C’est un cauchemar. C’est au minimum six semaines, au minimum. Je dirais même deux mois. Enfin, il ira peut‐être dans son caisson hyper­bare. Le fait est que Novak vieillit, mais il est diffé­rent en termes de récu­pé­ra­tion. Je dis toujours, et c’est très impor­tant, que si vous commencez à faire tout ce que Novak fait demain, vous n’ob­tien­drez pas les mêmes effets. Mais depuis qu’il a 17 ans, il boit des jus verts, fait du yoga, des exer­cices de respi­ra­tion et de la médi­ta­tion. Mais cela fait 20 ans qu’il fait cela. C’est pour cela que son corps est en forme et qu’il peut même jouer comme ça. »