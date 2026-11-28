« Zverev n’est numéro un que de nom », déclarait il y a quelques jours l’ancienne numéro 1 mondiale en double et coach de Serena Williams, Rennae Stubbs.
Critiquée pour cette prise de position, notamment par son compatriote Paul McNamee, l’Australienne a tenu à clarifier ses propos via son compte Twitter en invoquant une blague avec la personne qui l’accompagnait sur son podcast.
« C’était une blague de mon partenaire de podcast, le n° 1 de nom seulement, et j’ai repris la blague en disant « oui, de nom seulement ». Je sais comment fonctionne le classement : il a remporté deux tournois du Grand Chelem, accumulé des points et mérité cette place. Ce que je veux surtout souligner, ce sont les blessures des deux meilleurs joueurs et le fait qu’il soit à nouveau sous le feu des projecteurs à cause de son ex. »
Publié le samedi 28 novembre 2026 à 15:06