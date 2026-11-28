« Zverev n’est numéro un que de nom », décla­rait il y a quelques jours l’an­cienne numéro 1 mondiale en double et coach de Serena Williams, Rennae Stubbs.

Critiquée pour cette prise de posi­tion, notam­ment par son compa­triote Paul McNamee, l’Australienne a tenu à clari­fier ses propos via son compte Twitter en invo­quant une blague avec la personne qui l’ac­com­pa­gnait sur son podcast.

It was said as a joke by my pod partner, #1 in name only, i repeated the joke yeah in name only. I know how the ranking work, as he won 2 majors, accu­mu­lated pts & deserved it. My point is more about the inju­ries to the 2 best players & again him being under scru­tiny by his ex. — Rennae Stubbs ♈️ (@rennaestubbs) November 27, 2026

« C’était une blague de mon parte­naire de podcast, le n° 1 de nom seule­ment, et j’ai repris la blague en disant « oui, de nom seule­ment ». Je sais comment fonc­tionne le clas­se­ment : il a remporté deux tour­nois du Grand Chelem, accu­mulé des points et mérité cette place. Ce que je veux surtout souli­gner, ce sont les bles­sures des deux meilleurs joueurs et le fait qu’il soit à nouveau sous le feu des projec­teurs à cause de son ex. »