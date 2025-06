Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, Rennae Stubbs s’est exprimé sur le tableau impres­sion­nant du tournoi double mixte de l’US Open, dont le format a changé. Et l’an­cienne numéro 1 mondiale n’a pas épargné la paire Carlos Alcaraz – Emma Raducanu, en criti­quant notam­ment le niveau de l’Espagnol en double.

« Je dirais qu’ils forment le duo le plus faible, et cela n’a rien à voir avec eux, je parle simple­ment d’un point de vue du double, ne vous énervez pas. Avec peut‐être Iga et Casper. Carlos, je l’ai vu jouer en double avec Rafa et il avait l’air d’un petit chiot perdu sur le court. La moitié du temps, il ne savait pas où frapper la balle ni où se placer sur le court. C’est un excellent joueur, sans doute le meilleur au monde actuel­le­ment, mais je ne sais pas s’il est aussi doué en double. »