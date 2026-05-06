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Rennae Stubbs détruit Zverev : « Ce type, qui n’a même pas remporté un seul Grand Chelem, prétend qu’il est dans la même caté­gorie qu’Alcaraz. Contre Sinner, il avait l’air d’un enfant capri­cieux dans un bac à sable »

Par
Thomas S
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« Je pense qu’il y a un écart consi­dé­rable entre Sinner et tous les autres, mais aussi un écart entre Alcaraz, moi‐même, peut‐être Djokovic, et le reste « , avait déclaré Alexander Zverev après sa cinglante défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid.

En se plaçant dans le même panier que Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, l’Allemand a fait réagir, et pas des moindres.

Dans le dernier épisode de son podcast, Rennae Stubbs, ancienne numéro 1 mondiale en double a sèche­ment recadré le 3e joueur mondial. 

« Je pense qu’il y a un énorme fossé entre Sinner et tous les autres. Il n’arrêtait pas de répéter ça, mais il se met dans le même panier qu’Alcaraz. Mais enfin, quoi ? Quelle illu­sion ! S’il avait dit, ‘le niveau de Jannik et Carlos est clai­re­ment, comme on peut le voir au clas­se­ment, bien au‐dessus du mien. Je dois m’améliorer et trouver un moyen de les pousser un tant soit peu’, là, je me dirais : ‘Respect’. Mais se mettre dans le même panier que Carlos Alcaraz, qui a litté­ra­le­ment remporté tous les Grands Chelems à l’âge de 22 ans, c’est de la folie. Et pour­tant, ce type, qui n’a même pas remporté un seul Grand Chelem, prétend qu’il est dans la même caté­gorie. Je peux ajouter que la finale était telle­ment mauvaise, et qu’il avait l’air d’un enfant capri­cieux. Il avait l’air d’un enfant capri­cieux qui, dans le bac à sable, avait jeté tous ses jouets et n’avait même pas pensé à se sortir de là. Il a laissé filer les derniers jeux. »

Publié le mercredi 6 mai 2026 à 15:05

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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