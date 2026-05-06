« Je pense qu’il y a un écart considérable entre Sinner et tous les autres, mais aussi un écart entre Alcaraz, moi‐même, peut‐être Djokovic, et le reste « , avait déclaré Alexander Zverev après sa cinglante défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid.
En se plaçant dans le même panier que Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, l’Allemand a fait réagir, et pas des moindres.
Dans le dernier épisode de son podcast, Rennae Stubbs, ancienne numéro 1 mondiale en double a sèchement recadré le 3e joueur mondial.
« Je pense qu’il y a un énorme fossé entre Sinner et tous les autres. Il n’arrêtait pas de répéter ça, mais il se met dans le même panier qu’Alcaraz. Mais enfin, quoi ? Quelle illusion ! S’il avait dit, ‘le niveau de Jannik et Carlos est clairement, comme on peut le voir au classement, bien au‐dessus du mien. Je dois m’améliorer et trouver un moyen de les pousser un tant soit peu’, là, je me dirais : ‘Respect’. Mais se mettre dans le même panier que Carlos Alcaraz, qui a littéralement remporté tous les Grands Chelems à l’âge de 22 ans, c’est de la folie. Et pourtant, ce type, qui n’a même pas remporté un seul Grand Chelem, prétend qu’il est dans la même catégorie. Je peux ajouter que la finale était tellement mauvaise, et qu’il avait l’air d’un enfant capricieux. Il avait l’air d’un enfant capricieux qui, dans le bac à sable, avait jeté tous ses jouets et n’avait même pas pensé à se sortir de là. Il a laissé filer les derniers jeux. »
Publié le mercredi 6 mai 2026 à 15:05