« Je pense qu’il y a un écart consi­dé­rable entre Sinner et tous les autres, mais aussi un écart entre Alcaraz, moi‐même, peut‐être Djokovic, et le reste « , avait déclaré Alexander Zverev après sa cinglante défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid.

En se plaçant dans le même panier que Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, l’Allemand a fait réagir, et pas des moindres.

Dans le dernier épisode de son podcast, Rennae Stubbs, ancienne numéro 1 mondiale en double a sèche­ment recadré le 3e joueur mondial.

« Je pense qu’il y a un énorme fossé entre Sinner et tous les autres. Il n’arrêtait pas de répéter ça, mais il se met dans le même panier qu’Alcaraz. Mais enfin, quoi ? Quelle illu­sion ! S’il avait dit, ‘le niveau de Jannik et Carlos est clai­re­ment, comme on peut le voir au clas­se­ment, bien au‐dessus du mien. Je dois m’améliorer et trouver un moyen de les pousser un tant soit peu’, là, je me dirais : ‘Respect’. Mais se mettre dans le même panier que Carlos Alcaraz, qui a litté­ra­le­ment remporté tous les Grands Chelems à l’âge de 22 ans, c’est de la folie. Et pour­tant, ce type, qui n’a même pas remporté un seul Grand Chelem, prétend qu’il est dans la même caté­gorie. Je peux ajouter que la finale était telle­ment mauvaise, et qu’il avait l’air d’un enfant capri­cieux. Il avait l’air d’un enfant capri­cieux qui, dans le bac à sable, avait jeté tous ses jouets et n’avait même pas pensé à se sortir de là. Il a laissé filer les derniers jeux. »