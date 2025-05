Après des défaites, Alexander Zverev se trou­vant des excuses pour ses perfor­mances est devenu habi­tuel. Lors de son élimi­na­tion en quart de finale face à Lorenzo Musetti (7−6, 6–4), s’était caché derrière le jeu défensif de son adver­saire, et la lour­deur des balles.

Une atti­tude qui commence à énerver les spécia­listes, dont Rennae Stubbs. Dans son podcast, l’an­cienne numéro un mondiale en double n’a pas mâché ses mots sur ce qu’elle pensait du triple fina­liste en Grand Chelem.

« Tu détestes jouer contre Musetti parce qu’il tranche sur ton coup droit et que tu mesures 5,2 mètres. Tu as la pire prise. Tu ne peux pas passer en dessous et tu es nul quand tu n’y vas pas. C’est pour cela que tu ne seras jamais un grand joueur. Je veux dire, tu es un grand joueur, mais tu ne gagneras jamais un Grand Chelem si tu te plains des balles. À quand remonte la dernière fois que Rafael Nadal, Roger Federer ou Novak Djokovic s’est plaint des balles ? Comme quoi ? »