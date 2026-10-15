« J’ai vu les deux services, en les compa­rant, et c’est vrai qu’ils ont l’air très simi­laires, je ne peux pas le cacher. Pour moi, Djokovic sert très bien, et son geste est très simple et m’a toujours plu », décla­rait le 23 janvier dernier Carlos Alcaraz à propos de son chan­ge­ment au service et de la simi­li­tude de ce dernier avec Novak Djokovic.

Une fausse bonne idée pour l’an­cienne numéro 1 mondiale en double et actuelle coach de Serena Williams, Rennae Stubbs, pour qui la modi­fi­ca­tion du geste au niveau du poignet a été préju­di­ciable à l’Espagnol, absent pendant près de cinq mois suite à une bles­sure au poignet droit.

« Je pense que l’une des raisons pour lesquelles Alcaraz a tant de mal avec son poignet, c’est qu’il a modifié son mouve­ment de service. Il a adopté ce petit mouve­ment de poignet vers le bas, à la manière de Novak Djokovic, et je pense vrai­ment que ça lui a foutu le poignet en l’air. Je pense que ces chan­ge­ments et ces ajus­te­ments ont eu des réper­cus­sions sur son poignet. Je pense qu’il va encore rencon­trer quelques diffi­cultés. Je l’avais déjà dit à l’US Open, quand il a joué en double mixte avec Serena : son service manquait un peu de puis­sance. Je pense que c’est un aspect sur lequel il va travailler pendant l’intersaison, car il doit vrai­ment améliorer son service. Je pense que c’est un aspect de son jeu qu’il doit améliorer s’il veut mettre la pres­sion sur Jannik Sinner lorsqu’il reviendra au plus haut niveau et recom­men­cera à remporter ces tour­nois du Grand Chelem », a déclaré Stubbs dans le dernier épisode de son podcast.