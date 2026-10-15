« J’ai vu les deux services, en les comparant, et c’est vrai qu’ils ont l’air très similaires, je ne peux pas le cacher. Pour moi, Djokovic sert très bien, et son geste est très simple et m’a toujours plu », déclarait le 23 janvier dernier Carlos Alcaraz à propos de son changement au service et de la similitude de ce dernier avec Novak Djokovic.
Une fausse bonne idée pour l’ancienne numéro 1 mondiale en double et actuelle coach de Serena Williams, Rennae Stubbs, pour qui la modification du geste au niveau du poignet a été préjudiciable à l’Espagnol, absent pendant près de cinq mois suite à une blessure au poignet droit.
« Je pense que l’une des raisons pour lesquelles Alcaraz a tant de mal avec son poignet, c’est qu’il a modifié son mouvement de service. Il a adopté ce petit mouvement de poignet vers le bas, à la manière de Novak Djokovic, et je pense vraiment que ça lui a foutu le poignet en l’air. Je pense que ces changements et ces ajustements ont eu des répercussions sur son poignet. Je pense qu’il va encore rencontrer quelques difficultés. Je l’avais déjà dit à l’US Open, quand il a joué en double mixte avec Serena : son service manquait un peu de puissance. Je pense que c’est un aspect sur lequel il va travailler pendant l’intersaison, car il doit vraiment améliorer son service. Je pense que c’est un aspect de son jeu qu’il doit améliorer s’il veut mettre la pression sur Jannik Sinner lorsqu’il reviendra au plus haut niveau et recommencera à remporter ces tournois du Grand Chelem », a déclaré Stubbs dans le dernier épisode de son podcast.
Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 17:44