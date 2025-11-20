Dans le dernier épisode de son podcast, Rennae Stubbs a évoqué la prochaine édition de l’Open d’Australie où Jannik Sinner et Carlos Alcaraz seront une nouvelle fois les deux grands favoris. Et pour l’ancienne joueuse australienne, Novak Djokovic est le seul à pouvoir bousculer cette domination.
« Je pense vraiment que Novak vise l’Australie. Je ne pense pas qu’il se souciait des Finales ATP, puisqu’il n’y a clairement pas participé. Je pense qu’il va consacrer tout son temps et tous ses efforts à se donner à fond une dernière fois pour gagner en Australie. Je pense qu’il est le seul à pouvoir mettre des bâtons dans les roues de Jannik et Carlos. Carlos n’a jamais atteint la finale là‐bas. Novak l’a écrasé l’année dernière. Il y a eu un set qui était vraiment bon, mais dans l’ensemble, Novak était le meilleur joueur, donc je pense que Novak y va en se disant : ‘Je sais que je peux potentiellement atteindre les demi‐finales et la finale là‐bas, et je sais que j’ai peut‐être une dernière chance’. Je ne pense pas qu’il puisse battre quelqu’un comme Jannik sur ce court. Je pense que Jannik est tout simplement trop fort sur ce court. Mais c’est peut‐être le seul endroit où Novak peut y arriver. Il y a aussi les blessures. Un joueur peut se blesser, et il y a déjà eu plusieurs joueurs qui ont réussi à remporter un Grand Chelem parce qu’un autre joueur s’était blessé. »
Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 18:19