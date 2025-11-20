Dans le dernier épisode de son podcast, Rennae Stubbs a évoqué la prochaine édition de l’Open d’Australie où Jannik Sinner et Carlos Alcaraz seront une nouvelle fois les deux grands favoris. Et pour l’an­cienne joueuse austra­lienne, Novak Djokovic est le seul à pouvoir bous­culer cette domination.

« Je pense vrai­ment que Novak vise l’Australie. Je ne pense pas qu’il se souciait des Finales ATP, puis­qu’il n’y a clai­re­ment pas parti­cipé. Je pense qu’il va consa­crer tout son temps et tous ses efforts à se donner à fond une dernière fois pour gagner en Australie. Je pense qu’il est le seul à pouvoir mettre des bâtons dans les roues de Jannik et Carlos. Carlos n’a jamais atteint la finale là‐bas. Novak l’a écrasé l’année dernière. Il y a eu un set qui était vrai­ment bon, mais dans l’en­semble, Novak était le meilleur joueur, donc je pense que Novak y va en se disant : ‘Je sais que je peux poten­tiel­le­ment atteindre les demi‐finales et la finale là‐bas, et je sais que j’ai peut‐être une dernière chance’. Je ne pense pas qu’il puisse battre quel­qu’un comme Jannik sur ce court. Je pense que Jannik est tout simple­ment trop fort sur ce court. Mais c’est peut‐être le seul endroit où Novak peut y arriver. Il y a aussi les bles­sures. Un joueur peut se blesser, et il y a déjà eu plusieurs joueurs qui ont réussi à remporter un Grand Chelem parce qu’un autre joueur s’était blessé. »