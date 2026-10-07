L’ancienne cham­pionne Rennae Stubbs ne manque jamais une occa­sion de commenter l’actualité du tennis dans son podcast.

Dans son dernier épisode, il était évidem­ment ques­tion de l’affaire Medvedev, disqua­lifié face à Novak Djokovic après un mauvais geste sur une balle qui a terminé sa course sur la tête d’un spectateur.

Sur le sujet, la posi­tion de l’Australienne est très claire : la sanc­tion était méritée et, selon elle, la règle devrait même être encore plus stricte afin de ne laisser aucune place à l’interprétation de l’arbitre.

« D’accord, il peut y avoir une petite ambi­guïté si la balle passe complè­te­ment au‐dessus des tribunes. Mais peu importe. Je pense qu’il faut instaurer une règle selon laquelle, si vous frappez une balle qui sort du court et qu’elle passe à proxi­mité du public, ou si vous faites la même chose avec votre raquette, vous devez être immé­dia­te­ment disqua­lifié. C’est la seule manière d’arrêter cela. Nous devons faire mieux dans le tennis et établir une règle claire et géné­rale. Si vous frappez une balle qui quitte le court, même si c’est simple­ment de la malchance, tant pis. Vous avez le contrôle de votre geste. Nous avons eu des débats avec des fans de Novak qui disaient qu’il n’aurait pas dû être disqua­lifié, mais comme aujourd’hui, il aurait dû être disqua­lifié immé­dia­te­ment. Vous frappez quelqu’un au visage, la règle doit être auto­ma­tique. Point final », a déclaré Rennae Stubbs.