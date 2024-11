Quelques jours après les plaintes de Carlos Alcaraz sur la rapi­dité du court à Paris‐Bercy suite à son élimi­na­tion face à Ugo Humbert, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double et 64e en simple, Rennae Stubbs, qui n’a pas sa langue dans sa poche, a tenu à inter­peller l’Espagnol dans le dernier épisode de son podcast.

« Alors, les courts rapides en salle, désolé Carlos, tu vas devoir ajuster ton jeu. Sinon, tu ne gagneras pas en salle. C’était la même chose pour Nadal. Rafa a dû adapter son style de tennis sur gazon à l’époque où le gazon était un peu plus rapide. Quand le gazon a commencé à ralentir, il a commencé à se tenir sur la ligne de fond, à aplatir son coup droit, à aplatir son service. Parce qu’il savait que s’il voulait gagner Wimbledon, il devait jouer à la vitesse du gazon. Et il a gagné Wimbledon. Il était le type de joueur qui adap­tait son jeu pour gagner sur les surfaces rapides. Et la première chose qu’Alcaraz a dite lors­qu’il a perdu son match, c’est : ‘Les courts étaient si rapides, je ne suis pas arrivé à temps pour m’en­traîner. C’est de ma faute, blablabla’. C’est exac­te­ment ce dont je parle. Oui, nous devons avoir des surfaces qui récom­pensent les joueurs qui jouent vite, qui font du service‐volée, qui montent au filet. Environ 89 % du circuit se joue sur un court lent en dur, sur terre battue ou sur gazon – qui, soit dit en passant, a été ralenti au maximum. »