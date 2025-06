Récemment titré sur le gazon de Halle où il a notam­ment fait tomber le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, ainsi que Daniil Medvedev en finale, Alexander Bublik sera l’un des joueurs à suivre sur cette édition 2025 de Wimbledon.

Alors qu’elle s’ex­pri­mait dans le dernier épisode de son podcast, l’an­cienne joueuse austra­lienne, Rennae Stubbs, s’est souvenue de sa première rencontre avec le joueur kazakh.

« Je me souviens d’avoir entraîné contre lui en double mixte une fois. Il jouait avec Elena Rybakina contre Sam Stosur et sa parte­naire à l’Open d’Australie. Je me souviens de l’avoir vu pour la première fois, de loin, mais je me suis dit : ‘Ce type est dingue !’. Il enchaî­nait les deuxièmes services à 225 km/h, et je ne compre­nais pas ce qui se passait. Mais cela dit, il a ce carac­tère impré­vi­sible qui, sur l’herbe, est vrai­ment bénéfique. »