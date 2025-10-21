L’ancienne numéro 1 mondiale en double et coach de Serena Williams, Rennae Stubbs, n’avait pas sa langue dans sa poche lors du dernier épisode de son podcast.

Après avoir expliqué que « Coco Gauff est la joueuse ultime pour gagner de manière moche », l’Australienne s’est longue­ment exprimée sur les récentes diffi­cultés physiques de Novak Djokovic, battu par Vacherot à Shanghai et contraint à l’abandon face à Fritz lors du Six Kings Slam. Selon elle, le Serbe n’a plus aucune raison de s’ac­cro­cher alors qu’il a tout gagné.

« Novak ne semble tout simple­ment plus avoir assez de ressources face à certains de ces joueurs… À un moment donné, et j’en parle depuis des mois, voire depuis un an ou deux, le temps finit par rattraper tout le monde. À un moment donné, cela finit par vous rattraper, et vous vous demandez simple­ment : combien de temps va‐t‐il conti­nuer à faire ça ? J’espère me tromper. Je veux qu’il continue à jouer. Mais je me demande s’il va conti­nuer à se battre jusqu’à Roland‐Garros et Wimbledon. C’est dans neuf mois environ. Il n’es­saie pas de remporter un autre Masters 1000, il détient tous les records. Il n’a aucune raison de conti­nuer à jouer. »