L’ancienne numéro une mondiale en double et 64e en simple, Rennae Stubbs, dans son dernier podcast The Rennae Stubbs Tennis Podcast, est revenue sur la 10e victoire de Novak Djokovic à l’Open d’Australie tout en évoquant la nouvelle géné­ra­tion. Et selon elle, dans ce format au meilleur des cinq sets, le Serbe est encore intou­chable pour la nouvelle garde.

« Je sais que c’est vrai­ment diffi­cile à faire une fois que ces jeunes comme Alcaraz, Rune et d’autres commencent à vrai­ment croire en eux sur cinq sets. Il est évident qu’Alcaraz y croit puis­qu’il a remporté l’US Open l’année dernière. En cinq sets, c’est l’avenir. Les gars croient qu’ils peuvent battre Djokovic parce qu’ils l’ont fait en trois sets. Et il peut avoir un jour sans, mais avoir un jour sans sur cinq sets… Même si vous avez un jour sans, vous pouvez toujours revenir. Donc sur cinq sets, Novak est tout simple­ment imbat­table. Pour le moment. »