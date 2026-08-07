Présente la semaine dernière à Washington pour assister aux tour­nois ATP et WTA 500, tour­nois respec­ti­ve­ment remportés par Taylor Fritz et Alexandra Eala, Rennae Stubbs a notam­ment flashé un joueur. Et ce n’est autre que le fina­liste et révé­la­tion de la saison, Rafael Jodar.

Et pour l’an­cienne numéro 1 mondiale et actuelle coach de Serena Williams, le jeune espa­gnol de 19 ans a toutes les armes pour riva­liser à terme avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Il jouait au tennis univer­si­taire non loin de Washington, à l’université de Virginie. Croyez‐moi, je l’ai beau­coup vu jouer, mais je ne l’avais jamais observé depuis le bord du court comme je l’ai fait cette semaine. Je dois dire qu’il repré­sente une véri­table menace pour les deux meilleurs joueurs mondiaux, Alcaraz et Sinner. Je suis convaincu qu’il a le niveau pour y arriver à terme. Je pense que cela prendra un an ou deux. Je trouve que ses progrès au cours des 12 derniers mois sont excep­tion­nels, et si vous avez écouté Taylor Fritz s’exprimer après le match, lors de la remise du trophée, il a dit en substance : ‘Je suis content d’avoir remporté ce titre main­te­nant, alors qu’il est encore jeune’. C’est parce que certaines des erreurs et des situa­tions qui ne se sont pas vrai­ment dérou­lées comme il le souhai­tait en finale étaient, à mon sens, simple­ment dues à un léger manque d’expérience dans ce genre de matchs », a déclaré Stubbs dans le dernier épisode de son propre podcast.