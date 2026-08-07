Présente la semaine dernière à Washington pour assister aux tournois ATP et WTA 500, tournois respectivement remportés par Taylor Fritz et Alexandra Eala, Rennae Stubbs a notamment flashé un joueur. Et ce n’est autre que le finaliste et révélation de la saison, Rafael Jodar.
Et pour l’ancienne numéro 1 mondiale et actuelle coach de Serena Williams, le jeune espagnol de 19 ans a toutes les armes pour rivaliser à terme avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Il jouait au tennis universitaire non loin de Washington, à l’université de Virginie. Croyez‐moi, je l’ai beaucoup vu jouer, mais je ne l’avais jamais observé depuis le bord du court comme je l’ai fait cette semaine. Je dois dire qu’il représente une véritable menace pour les deux meilleurs joueurs mondiaux, Alcaraz et Sinner. Je suis convaincu qu’il a le niveau pour y arriver à terme. Je pense que cela prendra un an ou deux. Je trouve que ses progrès au cours des 12 derniers mois sont exceptionnels, et si vous avez écouté Taylor Fritz s’exprimer après le match, lors de la remise du trophée, il a dit en substance : ‘Je suis content d’avoir remporté ce titre maintenant, alors qu’il est encore jeune’. C’est parce que certaines des erreurs et des situations qui ne se sont pas vraiment déroulées comme il le souhaitait en finale étaient, à mon sens, simplement dues à un léger manque d’expérience dans ce genre de matchs », a déclaré Stubbs dans le dernier épisode de son propre podcast.
Publié le vendredi 7 août 2026 à 19:51