Au cours du dernier épisode de son podcast, Rennae Stubbs, ancienne 63e mondiale en simple et numéro 1 en double, accom­pa­gnée d’Andrea Petkovic, est revenue sur la progres­sion impres­sion­nante de Novak Djokovic sur son service, notam­ment depuis qu’il est entraîné par Goran Ivansevic, l’un des meilleurs serveurs de l’histoire.

Mais selon l’Australienne, si le Serbe s’est certes amélioré dans ce secteur de jeu, son mouve­ment reste encore très discu­table d’un point de vue technique.

« Le service de Novak Djokovic, à ses débuts, était plutôt merdique. Il faisait des doubles fautes, son coude était trop bas, il se passait beau­coup de choses et je pense que Goran Ivanisevic l’a vrai­ment aidé dans ce domaine. Et main­te­nant, c’est un excellent serveur. Quand on regarde le service de Novak et qu’on se demande : ‘Est‐ce que j’en­sei­gne­rais son mouve­ment au service ? Absolument pas !’ Je ne pense pas que ce soit un très bon mouve­ment. Mais il a trouvé un moyen de remporter ses points et il fait plus d’aces que beau­coup d’autres. »