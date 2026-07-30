S’exprimant dans le dernier épisode de son podcast sur la déci­sion de Jannik Sinner de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Montréal (du 2 au 13 août), tout comme Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, Rennae Stubbs a tenu à répondre à tous ceux qui estiment que l’Italien aurait dû s’ali­gner pour tenter de remporter tous les Masters 1000 en 2026 après avoir glané les cinq premiers.

« Je ne reproche pas à Jannik de ne pas jouer. Son programme était extrê­me­ment chargé, compte tenu de tout ce qu’il a accompli. Il a disputé tous ces tour­nois sur terre battue, a perdu ce match très diffi­cile à Roland‐Garros, puis est allé remporter Wimbledon. Il n’a joué aucun tournoi avant cela. Peut‐être a‑t‐il tiré une leçon de la charge de travail qu’il s’était imposée avant Roland‐Garros. Et puis, certains ont l’audace de dire : “Il a l’occasion de remporter tous les Masters 1 000 cette année, pour­quoi ne le ferait‐il pas ?” « Pensez‐vous que ça l’intéresse ? Il détient déjà tant de records en tant que plus jeune joueur à avoir fait ceci ou cela. Il vient tout juste de remporter Wimbledon. Sa seule préoc­cu­pa­tion en ce moment, c’est de savoir comment remporter l’US Open ; ne pas jouer au Canada lui laisse donc clai­re­ment un peu de marge pour prendre le repos dont il a besoin avant d’affronter la charge de travail à Cincinnati. »