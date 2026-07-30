S’exprimant dans le dernier épisode de son podcast sur la décision de Jannik Sinner de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Montréal (du 2 au 13 août), tout comme Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, Rennae Stubbs a tenu à répondre à tous ceux qui estiment que l’Italien aurait dû s’aligner pour tenter de remporter tous les Masters 1000 en 2026 après avoir glané les cinq premiers.
« Je ne reproche pas à Jannik de ne pas jouer. Son programme était extrêmement chargé, compte tenu de tout ce qu’il a accompli. Il a disputé tous ces tournois sur terre battue, a perdu ce match très difficile à Roland‐Garros, puis est allé remporter Wimbledon. Il n’a joué aucun tournoi avant cela. Peut‐être a‑t‐il tiré une leçon de la charge de travail qu’il s’était imposée avant Roland‐Garros. Et puis, certains ont l’audace de dire : “Il a l’occasion de remporter tous les Masters 1 000 cette année, pourquoi ne le ferait‐il pas ?” « Pensez‐vous que ça l’intéresse ? Il détient déjà tant de records en tant que plus jeune joueur à avoir fait ceci ou cela. Il vient tout juste de remporter Wimbledon. Sa seule préoccupation en ce moment, c’est de savoir comment remporter l’US Open ; ne pas jouer au Canada lui laisse donc clairement un peu de marge pour prendre le repos dont il a besoin avant d’affronter la charge de travail à Cincinnati. »
Publié le jeudi 30 juillet 2026 à 15:15