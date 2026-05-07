Vainqueur des cinq derniers Masters 1000 (Paris, Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo et Madrid), en ne concédant que deux petits sets durant cette série, Jannik Sinner a aussi remporté ses 23 derniers matchs sur le circuit.
Avec la blessure au poignet de Carlos Alcaraz, qui l’a déjà contraint à déclarer forfait pour Roland‐Garros, l’ancienne numéro 1 mondiale en double, Rennae Stubbs, pense que l’Italien peut remporter tous les tournois auxquels il participera en 2026.
C’est le scénario fou qu’a imaginé l’ancienne coach de Serena Williams dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365.
« Il est tout à fait possible que Sinner ne perde plus en 2026. Si Carlos Alcaraz ne joue pas, il y a de fortes chances que Jannik ne perde plus un seul match cette année. En regardant cette finale à Madrid, on aurait dit qu’il jouait contre un junior, avec la certitude qu’il allait gagner. Et il maîtrise désormais tous les coups du répertoire : son service, ses volées sont excellentes, son toucher au filet, son coup droit, son revers, ses déplacements, son mental. Ce gars est incroyable. »
Publié le jeudi 7 mai 2026 à 15:48