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Rennae Stubbs s’en­flamme : « Si Carlos Alcaraz ne joue pas, il y a de fortes chances que Jannik Sinner ne perde plus un seul match cette année »

Par
Baptiste Mulatier
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Vainqueur des cinq derniers Masters 1000 (Paris, Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo et Madrid), en ne concé­dant que deux petits sets durant cette série, Jannik Sinner a aussi remporté ses 23 derniers matchs sur le circuit. 

Avec la bles­sure au poignet de Carlos Alcaraz, qui l’a déjà contraint à déclarer forfait pour Roland‐Garros, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double, Rennae Stubbs, pense que l’Italien peut remporter tous les tour­nois auxquels il parti­ci­pera en 2026. 

C’est le scénario fou qu’a imaginé l’an­cienne coach de Serena Williams dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365.

« Il est tout à fait possible que Sinner ne perde plus en 2026. Si Carlos Alcaraz ne joue pas, il y a de fortes chances que Jannik ne perde plus un seul match cette année. En regar­dant cette finale à Madrid, on aurait dit qu’il jouait contre un junior, avec la certi­tude qu’il allait gagner. Et il maîtrise désor­mais tous les coups du réper­toire : son service, ses volées sont excel­lentes, son toucher au filet, son coup droit, son revers, ses dépla­ce­ments, son mental. Ce gars est incroyable. »

Publié le jeudi 7 mai 2026 à 15:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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