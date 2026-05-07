Vainqueur des cinq derniers Masters 1000 (Paris, Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo et Madrid), en ne concé­dant que deux petits sets durant cette série, Jannik Sinner a aussi remporté ses 23 derniers matchs sur le circuit.

Avec la bles­sure au poignet de Carlos Alcaraz, qui l’a déjà contraint à déclarer forfait pour Roland‐Garros, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double, Rennae Stubbs, pense que l’Italien peut remporter tous les tour­nois auxquels il parti­ci­pera en 2026.

C’est le scénario fou qu’a imaginé l’an­cienne coach de Serena Williams dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365.

« Il est tout à fait possible que Sinner ne perde plus en 2026. Si Carlos Alcaraz ne joue pas, il y a de fortes chances que Jannik ne perde plus un seul match cette année. En regar­dant cette finale à Madrid, on aurait dit qu’il jouait contre un junior, avec la certi­tude qu’il allait gagner. Et il maîtrise désor­mais tous les coups du réper­toire : son service, ses volées sont excel­lentes, son toucher au filet, son coup droit, son revers, ses dépla­ce­ments, son mental. Ce gars est incroyable. »