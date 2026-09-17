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Rennae Stubbs : « Si vous n’aimez pas Carlos Alcaraz, désolé. On ne peut pas être amis. Parce que ce gars est le meilleur »

Par
Antoine Touchard
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L’ancienne numéro 1 mondiale en double ne manque jamais une occa­sion de commenter l’actualité du circuit. Cette fois, elle débrie­fait la fin de l’US Open dans son podcast et s’est notam­ment attardée sur le retour de Carlos Alcaraz.

L’Australienne a surtout été impres­sionnée par l’attitude du jeune Espagnol et par ses décla­ra­tions après son match, lorsqu’il a expliqué être heureux et satis­fait de son retour à la compé­ti­tion malgré l’issue de la rencontre.

« Ce gars s’en va avec un sourire sur le visage. Il est telle­ment heureux d’être en bonne santé. Et il a adoré chaque seconde de ce combat de guer­riers jusqu’à 3h30 du matin. Si vous n’aimez pas Alcaraz, désolée, mais on ne peut pas être amis. Parce que ce gars est le meilleur », a déclaré l’Australienne.

Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 08:47

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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