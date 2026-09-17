L’ancienne numéro 1 mondiale en double ne manque jamais une occa­sion de commenter l’actualité du circuit. Cette fois, elle débrie­fait la fin de l’US Open dans son podcast et s’est notam­ment attardée sur le retour de Carlos Alcaraz.

L’Australienne a surtout été impres­sionnée par l’attitude du jeune Espagnol et par ses décla­ra­tions après son match, lorsqu’il a expliqué être heureux et satis­fait de son retour à la compé­ti­tion malgré l’issue de la rencontre.

Rennae Stubbs about Alcaraz 🎙️:



« This guy walks off with a smile on his face. He’s just so happy to be healthy. And he loved every second of that warrior battle till 3.30 in the morning. If you don’t like Alcaraz, I’m sorry. We can’t be friends. Because this guy is the best.” 😁 pic.twitter.com/63jPUi0kTU — Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) September 16, 2026

« Ce gars s’en va avec un sourire sur le visage. Il est telle­ment heureux d’être en bonne santé. Et il a adoré chaque seconde de ce combat de guer­riers jusqu’à 3h30 du matin. Si vous n’aimez pas Alcaraz, désolée, mais on ne peut pas être amis. Parce que ce gars est le meilleur », a déclaré l’Australienne.