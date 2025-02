S’exprimant sur Novak Djokovic suite à sa défaite d’en­trée à Doha face à Matteo Berrettini, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double, Rennae Stubbs, a expliqué dans le dernier épisode de son podcast que le poids des années allait commencer à devenir un problème pour le Serbe.

« Novak, physi­que­ment, je sais qu’il a eu des problèmes avec sa jambe en Australie, il n’a pas eu l’air très en forme en quit­tant le Moyen‐Orient. Il s’est battu avec des bles­sures ces deux dernières années, au genou et à la jambe, et je vous le dis, à partir d’un certain âge, on ne rebondit plus. Et oui, Novak a su rebondir mieux que la plupart des joueurs, mieux que n’im­porte qui. Mais cela commence à devenir un problème. Le fait de ne pas gagner de matches et de ne pas avoir joué pendant un certain temps, puis de revenir et d’être plus âgé. Je me fiche de savoir combien vous vous entraînez et à quel point vous avez l’air bien sur le terrain d’en­traî­ne­ment, mais quand vous allez jouer un match, vous vous poussez plus loin et vous faites plus d’ef­forts. Vous êtes plus nerveux, votre corps est plus tendu et il se bat de plus en plus. »