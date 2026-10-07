L’ancienne championne Rennae Stubbs ne manque jamais une occasion de commenter l’actualité du tennis dans son podcast.
Dans son dernier épisode, il était évidemment question de l’affaire Medvedev, disqualifié face à Novak Djokovic après un mauvais geste sur une balle qui a terminé sa course sur la tête d’un spectateur.
Sur le sujet, la position de l’Australienne est très claire : la sanction était méritée et, selon elle, la règle devrait même être encore plus stricte afin de ne laisser aucune place à l’interprétation de l’arbitre.
« D’accord, il peut y avoir une petite ambiguïté si la balle passe complètement au‐dessus des tribunes. Mais peu importe. Je pense qu’il faut instaurer une règle selon laquelle, si vous frappez une balle qui sort du court et qu’elle passe à proximité du public, ou si vous faites la même chose avec votre raquette, vous devez être immédiatement disqualifié. C’est la seule manière d’arrêter cela. Nous devons faire mieux dans le tennis et établir une règle claire et générale. Si vous frappez une balle qui quitte le court, même si c’est simplement de la malchance, tant pis. Vous avez le contrôle de votre geste. Nous avons eu des débats avec des fans de Novak qui disaient qu’il n’aurait pas dû être disqualifié, mais comme aujourd’hui, il aurait dû être disqualifié immédiatement. Vous frappez quelqu’un au visage, la règle doit être automatique. Point final », a déclaré Rennae Stubbs.
Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 16:16