Ancienne numéro 1 mondiale en double, coach de Serena Williams et également consultante à ses heures perdues, Rennae Stubbs a ressorti une vidéo d’il y a quelques semaines diffusée lors de la Laver Cup pour expliquer en partie la motivation de Carlos Alcaraz contre Alexander Zverev en finale du Masters de Turin ce dimanche.
Ce jour‐là, l’Allemand avait ironisé sur le fait que l’Espagnol se plaignait du calendrier alors qu’il revenait tout juste d’une absence de près de cinq mois. Au mieux une maladresse, au pire un manque de respect pour Stubbs qui estime que Carlitos s’est servi de ce petit affront.
« Je n’oublierai jamais ça ! Je trouvais ça inutile de le dire à Carlos ! Il n’était pas en vacances, il était BLESSÉ ! Il se donnait à fond à la salle de sport et sur le terrain sans utiliser son poignet, et il devait sûrement s’inquiéter pour son avenir ! Je parie qu’il ne l’a pas oublié non plus. »
Publié le lundi 23 novembre 2026 à 17:19