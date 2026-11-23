Ancienne numéro 1 mondiale en double, coach de Serena Williams et égale­ment consul­tante à ses heures perdues, Rennae Stubbs a ressorti une vidéo d’il y a quelques semaines diffusée lors de la Laver Cup pour expli­quer en partie la moti­va­tion de Carlos Alcaraz contre Alexander Zverev en finale du Masters de Turin ce dimanche.

Ce jour‐là, l’Allemand avait ironisé sur le fait que l’Espagnol se plai­gnait du calen­drier alors qu’il reve­nait tout juste d’une absence de près de cinq mois. Au mieux une maladresse, au pire un manque de respect pour Stubbs qui estime que Carlitos s’est servi de ce petit affront.

i’ll never forget this ! I thought it unnec­ce­sary to say to Carlos ! He wasnt on vaca­tion he was INJURED ! He was working his ass of in the gym & on court without using his wrist & probably stressed about his future ! I bet he didnt forget it either. https://t.co/1bk9YGDO45 — Rennae Stubbs ♈️ (@rennaestubbs) November 22, 2026

« Je n’ou­blierai jamais ça ! Je trou­vais ça inutile de le dire à Carlos ! Il n’était pas en vacances, il était BLESSÉ ! Il se donnait à fond à la salle de sport et sur le terrain sans utiliser son poignet, et il devait sûre­ment s’in­quiéter pour son avenir ! Je parie qu’il ne l’a pas oublié non plus. »