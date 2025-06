Défait par Jannik Sinner en demi‐finale de Roland‐Garros, Novak Djokovic a jeté un froid sur son avenir en confé­rence de presse, en soute­nant qu’il s’agis­sait peut‐être de ses derniers Internationaux de France.

Rennae Stubbs est allée plus loin, en esti­mant que sa retraite est immi­nente. Pour l’an­cienne numéro un mondiale en double, le Djoker pour­rait écrire les dernières pages de sa carrière à Melbourne, en janvier prochain, où il a été titré dix fois.

« Même si je souhai­tais qu’il reste dans le tennis à cause de ses matchs contre Sinner et Alcaraz, je crois que c’est la dernière fois qu’on le voit à Roland‐Garros. Il était d’ailleurs étrange en confé­rence de presse… Cependant, il a de grandes chances à Wimbledon et j’y crois vrai­ment. Je pense qu’il pour­rait dire adieu au tennis en Australie, où il a été cham­pion la plupart du temps », a souligné l’an­cienne coach de Serena Williams, dans des propos relayés par Sportal.

Une sortie éton­nante, le PDG de Lacoste, Thierry Guibert, assu­rait que son poulain pour­rait prolonger le plaisir jusqu’au Jeux olym­piques de Los Angeles 2028.