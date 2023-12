Ancienne 64e joueuse mondiale en simple et numéro 1 en double, l’Australienne Rennae Stubbs, lors d’une discus­sion sur son podcast, a estimé que la période de la pandémie de Covid avait permis à Novak Djokovic de gagner en longévité.

« Soyons réalistes, la pandémie, le vaccin et le fait de ne pas pouvoir jouer certains tour­nois comme trois ou quatre Grands Chelem qu’il aurait dû jouer (deux en réalité, ndlr) et qu’il aurait proba­ble­ment gagné, mais vous savez ce que je pense, cela lui a donné de la longé­vité. Encore plus de longé­vité parce qu’il repo­sait son corps pendant une période de ce temps. Je pense donc que cela l’a aidé d’une certaine manière. Mais je suis sûre qu’il aurait proba­ble­ment aimé jouer. »