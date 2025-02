Tous les obser­va­teurs du tennis retiennent leur souffle au sujet du projet procès qui aura lieu le 16 et le 17 avril, juste après l’ou­ver­ture de la saison sur terre battue à Monte‐Carlo. L’ex‐joueuse austra­lienne qui s’ex­prime beau­coup est donc monté au créneau pour expli­quer qu’elle pensait qu’une déci­sion défa­vo­rable pour le numéro 1 mondial serait une vraie catas­trophe pour le tennis en général.

« Je vous le garantis, faites atten­tion, je pense qu’ils vont l’in­ter­dire, il va être puni, c’est évident et ce sera une très mauvaise image pour le tennis. Il a joué deux tour­nois du Grand Chelem et les a gagnés. Vous pensez que c’est une bonne idée de la part de l’AMA ? Vous pensez vrai­ment que c’est une bonne idée ? Comment l’ITIA peut‐elle vous dire qu’il n’y a pas de faute, et puis l’AMA décide des mois plus tard : « Vous savez quoi, ce n’est pas tout à fait satis­fai­sant pour nous, nous voulons qu’il paie pour que son équipe fasse quelque chose de stupide, mais nous allons attendre jusqu’en avril ». Vous plaisantez ? »